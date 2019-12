MONTEFALCO, 27 dicembre 2019 – – Mille visitatori per il presepe vivente di Montefalco, dal titolo “Un Bimbo vi guiderà”, in programma nel pomeriggio del 26 dicembre nel cuore della centro storico.

Le scene suggestive, curate nei minimi dettagli, hanno entusiasmato i visitatori che hanno rivissuto la magia del Natale lungo un suggestivo percorso con la partecipazioni di tantissimi bambini della città. Presenti anche la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il sindaco Luigi Titta e l’Arcivescovo della Diocesi Spoleto- Norcia Renato Boccardo.

Sabato 28 dicembre si replica, con partenza alle 15.30 dal Salone espositivo di Sant’Agostino. Il pubblico sarà diviso in gruppi e accompagnato dalle guide lungo il percorso delle botteghe e dei mestieri diviso in tappe: 1) Chiesa di Sant’ Agostino, scena “La Chiamata di Samuele”;

2) Via Santa Maria dei Laici, Percorso delle botteghe e dei mestieri; 3) Vicolo Valenti – Percorso delle botteghe e dei mestieri; 4) Museo di San Francesco – “Davide”; 5) Largo Campo Vaccino – Percorso delle botteghe e dei mestieri; 6) Via dei Vasari – “Vita di Maria nel Vangelo”; 7) Chiesa di San Bartolomeo – “Daniele e Susanna”; 8) Porta Federico II – “Annunciazione dell’Angelo a Maria”; 9) Via Federico II – Percorso delle botteghe e dei mestieri; 9) Chiesa di Santa Chiara – “La Natività”; 10) Punto ristoro. I gruppi partiranno alle 15.30, 16.00, 16.30 e alle 17.00. (17)