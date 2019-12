PERUGIA, 27 dicembre 2019 – – Per il terzo anno consecutivo la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Spina di Marsciano, diretta dal maestro Andrea Cavallucci Cavallacci, ha animato il pomeriggio del Santo Stefano al Residence del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” di Perugia. Circa un’ora di concerto dove i 42 musicisti hanno eseguito “Perfect” di Ed Sheeran, un medley degli Eagles (composto da “Heartache tonight”, “Desperando” ed “Hotel California”), i più grandi successi di Bruno Mars ed alcune musiche tratte da film come “L’ultimo dei Mohicani”, “Il gladiatore” ed “Il re leone”. La Filarmonica, davanti ad un numeroso pubblico, ha fatto anche un bis su richiesta dei presenti. Spaziom, quindi, ai Queen con “Bohemian in rhapsody”, “Show must go on”, “Another one bites the dust”, “Crazy little thing called love”, “Will we rock you” e “We are the champions”.

Al termine del concerto Franco Chianelli, presidente del Comitato, ha ringraziato la Filarmonica ed in particolar modo alcuni membri dell’orchestra che, a vario titolo, collaborano con l’associazione ricordando che “sono i volontari la nostra vera forza. Sia quelli che ci aiutano nelle varie manifestazioni ed iniziative sia quelli che vengono a giocare con i bambini. Sempre pronti ad organizzare iniziative per allietare la permanenza degli ospiti del Residence e dei pazienti ricoverati in Ematologia ed Oncoematologia pediatrica”.

Il maestro Andrea Cavallucci Cavallacci, infine, ha ribadito la vicinanza della Filarmonica al Comitato e ha portato anche i saluti delle 14 majorette che solitamente accompagnano la banda nelle loro esibizioni. Al termine del concerto c’è stato un brindisi augurale dove i presenti si sono ridati appuntamento anche per il prossimo anno. Il 2019, inoltre si chiuderà in bellezza con una grande festa, organizzata dal Comitato. Una bella serata “scacciapensieri” con buon cibo offerto e cucinato dai volontari del Comitato. (12)