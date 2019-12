Perugia, 28 dicembre 2019 – Erano passate da poco le dieci, quando un’auto alimentata a gpl ha preso fuoco all’interno di un garage nella frazione di ponte san Giovanni, esattamente nella centrale via dell’Allodola. Sul posto sono subito accorse tre squadre di Vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio. La palazzina è stata subito avvolta da un fumo denso e nero, preceduta da un’esplosione. La gente si è allontanata per precauzione-Non si conoscono le cause che hanno provocato l’innesto delle bombole di gpl, gas altamente esplosivo. Sul rogo stanno indagando i Carabinieri di Ponte san Giovanni. (foto di repertorio)

(24)