Assisi, 28 novembre 2019 – Musica funky e pop dance anni 70/80/90 con la Lory’s Blonde Band e Dj set con dj Prez. Questi gli ingredienti principali del Capodanno di Assisi che in Piazza del Comune proporrà tanto divertimento con musica trascinante tutta da ballare per una serata all’insegna dell’allegria. Uno spettacolo coinvolgente in un’atmosfera unica, proprio accanto al luminoso Bosco incantato ispirato al Terzo Paradiso del noto artista Michelangelo Pistoletto, che riconfigura il simbolo dell’infinito nel segno della responsabilità e rende ancora più suggestiva la piazza principale della città.

Si comincia alle ore 21.30 del 31 dicembre con Dj Prez in console, artista ventenne ma con grande esperienza in vinili che proporrà un amarcord musicale capace di far ballare tutti. Alle 23 il concerto della Lory’s Blonde Band, la nota cover band composta da cinque artisti accomunati dalla passione per la dance music ed il funky, che assicurerà un sound coinvolgente e trasversale, con brani dance, funky rock e della grande musica italiana, per salutare il nuovo anno con grande energia. E poi dalle una ancora Dj set con dj Prez per ballare fino a notte fonda.

Il Capodanno in piazza fa parte di “Natale ad Assisi”, la manifestazione promossa dal Comune della città serafica, che prosegue fino al 6 gennaio 2020 con un ricco cartellone di eventi fra presepi, musica itinerante e in filodiffusione, musei sempre aperti, mercatini, mostre, spettacoli e tante iniziative a misura di famiglia come trenino, pista del ghiaccio, Casa di Babbo Natale, Casa dei Giochi e delle Fate. Per informazioni dettagliate su orari e iniziative consultare il sito web www.nataleassisi.it (27)