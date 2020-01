Cannara, 4 gennaio 2020 – Quella appena passata è stata una nottata alquanto movimentata nel piccolo paese di Cannara.

La pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha dapprima rintracciato una giovane 22enne cannarese colpita da un provvedimento di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina commessi nel 2016/17, emesso dal Tribunale di Spoleto.

Poco dopo si è imbattuta in un automobilista, un 22enne del posto, che contro ogni logica e rispetto della vigenti normative, tranquillamente circolava a bordo della propria autovettura Audi A1 per una delle vie principali, contromano creando notevole pericolo per la circolazione stradale ed eventuali pedoni.

Visto lo strano atteggiamento tenuto e il palese stato confusionale il giovane, con l’ausilio della locale Aliquota Radiomobile, è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultando positivo, pertanto è stato sanzionato amministrativamente.

(32)