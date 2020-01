Rieti, 5 gennaio 2020 – Avevano rispettivamente 74 e 70 anni, erano marito e moglie, abitavano a Norcia e sono deceduti sulla Salaria dopo un impatto frontale fra due auto. Erano passate da poco le 14, 30 quando i vigili del fuoco di Rieti, in servizio nel presidio di Amatrice sono intervenuti all’altezza del centro commerciale “Monti della Laga” di Accumoli. Sul posto sono subito accorsi anche i Sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. La coppia di Norcia viaggiava su una Fiat Panda, che si è scontrata lungo un tratto rettilineo con una Opel Corsa, condotta da un ventitreenne di Ascoli Piceno e che procedeva in direzione opposta. Il 74enne, U.G è deceduto sul colpo a causa del forte e terribile impatto, mentre la moglie, N.S. di 70 anni, è deceduta in ospedale poco dopo il trasporto. (64)