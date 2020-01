Foligno, 5 gennaio 2020 – Domani, lunedì 6 gennaio, dalle ore 15, Rasiglia replica il suo presepe vivente. Vista la moltitdine di gente che vuole raggiungere la frazione, ormai nota in tutto il mondo per le sue sorgenti, il Comune aumenta il servizio navette. “Abbiamo deciso di raddoppiare il servizio navetta in occasione dell’edizione dell’Epifania del Presepe di Rasiglia, mettendo a disposizione altri due autobus, e portando quindi a quattro il numero dei mezzi complessivi”. Lo annuncia il Vicesindaco con delega ai Trasporti e Viabilità, Riccardo Meloni, specificando che “la criticità del servizio non è stata tanto la cadenza oraria, ma il fatto che l’assenza di qualsiasi controllo in fila d’attesa, ha comportato numerosi casi di maleducazione dovuti al mancato rispetto della fila, con conseguenti discussioni tra gli utenti. Con questa decisione, che ha comportato ovviamente uno stanziamento ulteriore, con il raddoppio della spesa – sottolinea il vicesindaco Meloni – confidiamo di diminuire ulteriormente i tempi di attesa facendo appello al buonsenso di chi dovrà attendere i passaggi dei mezzi, con previsione di cadenza ogni dieci minuti”. (Foto Luciano Ballarin)

