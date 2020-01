Deruta, 20 gennaio 2020 – Bacharach, standard e un pizzico di pop: sarà questa la ricetta musicale che Laura Avanzolini proporrà al The Play Bar di Deruta (PG) giovedì 23 gennaio alle 21, 15. Ultimo appuntamento del cartellone Jazz On Stage curato da Claudia Aliotta, il concerto chiude la rassegna con il tocco raffinato e versatile della voce della Avanzolini che sarà affiancata sul palco da Tiziano Negrello al contrabbasso e Michele Sperandio alla batteria. Laura Avanzolini è stata la vincitrice del concorso “Lady Day”, organizzato nel novembre 2015 da Ancona Jazz in collaborazione con Marche Music College ed ha al suo attivo diverse importanti collaborazioni fra cui spicca quella con la Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti con la quale ha inciso “Quando Mi Innamoro In Samba”. Dotata di grande temperamento e profonda conoscenza dei repertori, la cantante ha pubblicato nel giugno del 2019 il disco “Laura Avanzolini Sings Bacharach” per l’etichetta Dodicilune in cui propone una rilettura contemporanea di alcuni splendidi brani firmati dal compositore americano con Hal David negli anni ‘60, facendone risaltare le sfumature più jazzistiche, con la complicità degli arrangiamenti di Michele Francesconi e di un gruppo di musicisti di notevole spessore ed esperienza. (28)