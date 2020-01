Marsciano, 23 gennaio 2020 _ Sono stati in 225, tra bambini e accompagnatori, a partecipare alla quinta edizione delle attività didattiche “Di tutti i colori” che si sono svolte presso il Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte di Marsciano da ottobre 2019 fino a gennaio 2020. A organizzare gli appuntamenti è stato Sistema Museo, gestore del Museo, con il patrocinio del Comune di Marsciano, la collaborazione di Speak Up Academy, dell’associazione Travelogue e della fattoria didattica La Badia.

Sette le date, suddivise in tre attività gratuite e quattro al costo di 5 euro a bambino con ingresso al museo gratuito. Durante gli incontri si sono tenuti laboratori d’arte, per bambini e famiglie, e attività didattiche volte a favorire l’espressività e creatività incentrate sulla narrazione. Non sono mancati letture animate in lingua inglese, workshop sul riciclaggio, una caccia al tesoro animata e incontri dedicati alla realizzazione di ricette tipiche umbre, di bambole e decorazioni natalizie. Ad essere coinvolti sono stati bambini dai quattro ai dieci anni.

“Di tutti i colori” è un progetto che, anche grazie alle collaborazioni attivate con alcune realtà associative locali, riesce a coinvolgere tante famiglie che approfittano delle attività laboratoriali proposte anche per approfondire la conoscenza della collezione museale marscianese e di altri musei. Partecipando, infatti, si ha la possibilità di acquistare un biglietto a prezzo ridotto, e valido per 15 giorni, del circuito Terre e Musei, che comprende 16 spazi museali umbri.

