Ellera, 26 gennaio 2020 – Si è svolto il primo incontro di Italia Viva Corciano al centro socioculturale di Ellera. Buona la partecipazione dei cittadini, circa 60 i presenti al dibattito tra cui il segretario del PSI Corcianese Fabio Gabbarelli che ha portato i saluti della forza politica che rappresenta e con cui Italia Viva ha formato il gruppo parlamentare al Senato e visti anche un paio di ex consiglieri comunali. La serata è proseguita con un momento conviviale, 48 i posti a tavola prenotati. Hanno introdotto la serata la Senatrice Nadia Ginetti ed i coordinatori locali ( rigorosamente Uomo e Donna come previsto per ogni ruolo, sia nazionale che locale, dallo statuto di Italia Viva ) Lorenzo Pierotti e Fiorenza Giannini.

Molto entusiamo intorno ad un progetto, Italia Viva, ancora in fase embrionale. Nuovi appuntamenti sono previsti a partire dalla metà di Febbraio, dopo la prima assemblea Nazionale di Italia Viva del 1 e 2 Febbraio a Roma. (31)