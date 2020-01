CITTÀ DI CASTELLO, 29 gennaio 2020 -Negozi aperti domenica prossima, 2 febbraio 2020, nel centro storico di Città di Castello per salutare la prima volta del mercato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, che debutterà in Piazza Matteotti, Piazza Gabriotti, Piazza Fanti, portando il meglio del made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina. Gli ambulanti saranno presenti con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

”Da qualche tempo avevamo in programma di inserire anche Città di Castello tra le numerose tappe, più di cento, del tour che accompagna gli ambulanti di Forte dei Marmi in tutta Italia. Tuttavia la concomitanza con altri eventi ci aveva costretto a rimandare e finalmente con l’inizio del 2020 è stato possibile organizzare questa domenica nel centro storico dedicata allo shooping e alla moda, dal momento che anche i commercianti resteranno aperti” dichiara l’assessore al Turismo e Commercio tifernate Riccardo Carletti.

“Il movimento di gente che il mercato di Forte dei Marmi porta con sé è stimato intorno alle 20mila persone quindi credo che domenica sarà un momento gradevole per i miei concittadini, che hanno apprezzato l’edizioni ospitate nei comuni limitrofi, e da traino per il turismo che in questi primi mesi dell’anno visita l’Umbria, la Toscana e Città di Castello. ”). Programma, finalità, articoli del mercato ne sito del Consorzio www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook, seguita da oltre 135mila fans. (40)