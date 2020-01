Foligno, 31 gennaio 2020 – Torna la stagione di prosa al Politeama Clarici, a Foligno, venerdì 7 febbraio (alle 21) con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi protagonisti con “Don Chisci@tte”. E’ una scrittura originale che prende ispirazione dallo spirito di Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. Nella versione in scena, Don Chisciotte intraprende un corpo a corpo “comico” contro un mondo sempre più virtuale, spinto a trovare l’origine del male nel sistema che lo detiene. Dall’improbabile rifugio in cui si è rintanato, lotta per mantenere intatto il suo pensiero critico coltivando ancora un’idea. L’unica finestra sull’esterno (o su altri interni) è una teoria di schermi che s’affaccia su personaggi e mondi.

E se, nella giostra di pensieri che galoppano progressivamente verso l’inevitabile delirio, le menti malefiche dei giganti delle multinazionali sono il nemico contro cui scagliarsi, l’amore è ancora il vento che soffia e muove, anche se Dulcinea, intrappolata in una webcam, può svanire dolorosamente per un banale blackout. Per assistere allo spettacolo, si può prenotare telefonicamente, al botteghino telefonico regionale 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita. E’ possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it. (25)