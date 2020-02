Perugia, 1 febbraio 2020 .-Servono magistrati e personale amministrativo. L’appello è del presidente della Corte d’Appello di Perugia, Mario Vincenzo D’Aprile, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il procuratore generale Fausto Cardella. L’inconcepibile blocco delle assunzioni va avanti da 20 anni: si è passati da una pianta organica di 605 tra dirigenti, funzionari, commessi, ausiliari giudiziari e autisti a 485 effettivi.

“In verità – ha aggiunto il procuratore generale- il blocco ha stremato l’amministrazione della giustizia e la timida ripresa delle assunzioni non riesce nemmeno ad alleviare. Il mondo è cambiato e con esso anche l’amministrazione della Giustizia, che non ha solo bisogno di cancellieri, funzionari e dirigenti, che comunque mancano, ma anche di altre specialità, di ingegneri, di economi, di ragionieri, di legali esperti negli appalti, essendo oggi possibile orientarsi in tale complesso settore, talvolta, solo grazie alla collaborazione dell’Avvocatura dello Stato, cui va il mio ringraziamento. Per tacere di una propria, dedicata forza di polizia, che non può che essere la Polizia penitenziaria – cui va il mio riconoscente saluto – alla quale affidare parte dei compiti che oggi svolgono le altre forze di polizia, e anche la sicurezza passiva, con doppio vantaggio: nuovi posti di lavoro e risparmio di spesa”.

Erano presenti il Vice Presidente del CSM, on. David Ermini, il rappresentante del Ministro della Giustizia, il Capo di Gabinetto, presidente Fulvio Baldi, autorità civili e militari.

Accennando poi alla prescrizione, ha detto: “Il dibattito sulla prescrizione del reato sembra datato, fuori tempo massimo. Sia chiaro, ogni soluzione che possa incidere favorevolmente sui tempi di durata del processo, in questo caso scoraggiando impugnazioni infondate, presentate al solo scopo di dilazionare quanto possibile l’esecuzione; che possa accorciare quella “corsa a ostacoli” al termine della quale c’è l’impunità per i colpevoli abbienti, mentre si è consumato giorno per giorno il massacro morale e fisico di eventuali innocenti, è la benvenuta. Ma se questo è l’obiettivo, il contenimento dei tempi processuali, temo che ci sarà delusione, perché le impugnazioni pretestuose hanno altri moventi, oltre a quello della prescrizione, moventi che rimangono intatti. Se poi sarà normata la cosiddetta prescrizione processuale, che realizza gli stessi effetti solo più confusamente, l’intento deflattivo sarà inevitabilmente frustrato.

Ma davvero la prescrizione è questa tagliola nella quale finiscono le indagini? Questo era vero quando i reati ambientali erano contravvenzioni, sanzionate con pena irrisoria; era vero quando la cosiddetta legge “ex Cirielli” falcidiava i tempi; ma oggi è diverso: il reato di disastro ambientale, di cui all’art. 452 quater c.p. si prescrive in 30 anni, la violenza sessuale in non meno di 24 anni, i maltrattamenti in famiglia possono superare i 20 anni, il furto in appartamento, aggravato, in 20 anni, la corruzione in 15 anni, la corruzione in atti giudiziari in 18 anni e può arrivare a 30 anni nei casi più gravi.

Se in questi tempi non si riuscisse a pervenire ad una decisione definitiva, forse occorrerebbe trovare altre soluzioni, diverse dall’abolizione della prescrizione. In ogni caso, la questione uscirebbe dalla competenza del giudice per entrare in quella dello storico.

Nella sua lunga relazione il procuratore generale Cardella ha anche parlato della presenza in Umbria di organizzazioni criminali, essenzialmente di matrice ‘ndranghetista.

“La presenza di organizzazioni criminali, essenzialmente di matrice ‘ndranghetista, nel distretto dell’Umbria trova conferma nelle indagini della Procura distrettuale di Perugia e in quelle di altre procure. L’allarme lanciato dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, ogni qual volta se ne presentava l’occasione, non era fuori luogo né eccessivo. Se le mafie, la ‘ndrangheta in particolare, hanno una insopprimibile tendenza ad espandersi, ad occupare territori, se ne è stata drammaticamente accertata la presenza inquinante in Lombardia, in Emilia Romagna e in altre nobilissime regioni, diverse e lontane dal luogo di origine, perché mai in Umbria no? Perché mai l’Umbria sarebbe dovuta restare indenne?

La ricchezza della regione, anzi, unitamente ad una crisi economica generale ha costituito una indubbia attrattiva per le forze criminali, che speculano e traggono guadagni da questi fattori. La ricostruzione delle zone terremotate – ai cui abitanti porgo un solidale saluto – con il notevole giro di denaro che, prima o poi comporterà, resta un settore ad alto rischio di attività mafiosa.

Tuttavia, pur con tutte le cautele del caso, sembra che l’infiltrazione criminale sia avvenuta, per il momento, con l’immissione di capitali nell’economia della regione, propaggini, ramificazioni di un centro criminale che ancora resta nelle zone di provenienza, come recenti indagini sembrano confermare. Mancano, infatti, chiari e costanti segni di radicamento sul territorio, quali le estorsioni, il pizzo ai negozi, i danneggiamenti. E mancano i segni di contaminazione al livello dei centri decisionali della Regione. Quando tali segni si sono manifestati, i responsabili sono stati individuati e neutralizzati dalle forze dell’ordine. Manca, soprattutto, l’omertà, manca la paura della gente a denunciare, manca la rassegnazione o la convenienza a subire le imposizioni mafiose da parte della sana e laboriosa gente umbra, che mostra di aver fiducia nello stato”.

Per quanto concerne la criminalità di matrice eversiva e terroristica, Cardella ha detto che “si registra il consueto attivismo dell’ala più radicale della sinistra antagonista e dell’area anarchica, con componenti di quest’ultima che hanno preso parte alle iniziative di controinformazione e manifestazioni pubbliche in chiave anti-sistema.

Il quadro della destra radicale ha continuato ad evidenziare una divisione interna, presentandosi nel complesso frammentata, priva di una progettualità condivisa e caratterizzata da una marcata competizione, tutti fattori questi che hanno precluso una più incisiva azione comune, nonostante l’esistenza di alcuni condivisi orientamenti sulle tematiche di maggiore attualità.

Nell’ultimo periodo, nel territorio del distretto, non si sono verificati significativi episodi delittuosi ascrivibili alle suddette aree, anche in ragione di un’attività di prevenzione e contrasto delle forze dell’ordine.

Con riferimento, infine, alla minaccia rappresentata dal terrorismo collegato all’estremismo islamico di ispirazione jihadista, la progressione del conflitto in atto nell’area siro-irakena incrementa il pericolo rappresentato dalle attività di propaganda e proselitismo, di indottrinamento ideologico e addestramento operativo. La capacità attrattiva del messaggio jihadista, infatti, si pone anche in una prospettiva di forte valenza identitaria per quanti, specie tra gli immigrati di seconda e terza generazione, vivono situazioni di disagio e disorientamento sociale e culturale.

Nell’ambito della comunità islamica in Umbria, dove si contano 22 associazioni culturali e luoghi di culto, non si registrano ambiti di diffusione di messaggi radicali e di rifiuto all’integrazione, né la presenza di zone, quartieri enclave ad esclusività etnica, che rappresenterebbero terreno fertile per il messaggio radicale islamico. Permane, tuttavia, il rischio legato a presenze di soggetti attestati su posizioni radicali, potenzialmente in grado di creare cellule di reclutamento, supporto ed instradamento di volontari verso il teatro di guerra siro-irakeno, non escludendo – in tale contesto – anche la possibilità di progettare azioni delittuose sul territorio nazionale, fino a oggi sostanzialmente scongiurate da attivi.

Sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, il procuratore generale ha sottolineato come “nel distretto costituisce l’attività principale di differenti e numerosi gruppi criminali che agiscono su entrambe le Province. L’importanza assunta nel narcotraffico dalla criminalità albanese e delle organizzazioni magrebine ha permesso alle organizzazioni, stabilmente insediate in Italia, di adottare modalità operative tipicamente transnazionali, commercializzando con i gruppi locali, ma mantenendo consolidati legami con formazioni balcaniche e altri pericolosi gruppi stranieri, principalmente di origine marocchina. Si evidenzia da parte dei gruppi criminali stranieri presenti ed attivi in questo capoluogo la modalità, ormai consolidata, di richiedere la manodopera per i singoli “viaggi” di approvvigionamento o per la vendita al dettaglio, di soggetti fatti arrivare direttamente dall’Albania ed utilizzati ad hoc per le attività illecite; soggetti non noti alle polizie e così più difficili da identificare.

Inoltre sono stati documentati, grazie a specifiche attività con numerosi e ingenti sequestri di stupefacente eroina, cocaina e marijuana, in seno a procedimenti penali coordinati dalla locale DDA, alcuni dei quali ancora in atto, i canali di approvvigionamento dello stupefacente che arriva ai sodalizi criminali stranieri a Perugia sulle rotte del nord Europa, dall’Olanda, Germania, Milano fino a Perugia, per ciò che attiene alla cocaina; ovvero i canali albanesi relativi al traffico internazionale di eroina e marijuana; altra eroina, che arriva dal centro e dal Sud Africa, va verso il nord Europa e fino ai centri italiani, come Perugia. La marjuana segue il canale della rotta balcanica, ma anche la rotta Spagna, Roma, Terni, Spoleto, Perugia. Sporadiche le coltivazioni locali e di esigua entità.

Gli spacciatori, presenti anche nei centri storici, di Perugia come di altre città nel distretto, sono oggetto di costante intervento delle forze dell’ordine. Ma l’attività di repressione da sola, non basta a contrastare un fenomeno, che ha cause profonde e richiederebbe una pluralità di interventi, come più volte segnalato. Tuttavia, benché lo spaccio di stupefacenti sia il principale fenomeno criminale del distretto, l’attività di prevenzione e repressione, combinate, sembrano aver sortito almeno il benefico effetto di ridurre le morti per overdose, potendosi registrare 5 decessi nel periodo 1/7/2018 – 30/6/2019, a fronte dei 13 decessi nel periodo 1/7/2017 – 30/6/2018″.

