FOLIGNO, 3 febbraio 2020 – Per il quinto appuntamento della stagione teatrale ‘Re: act’ sarà il turno di una delle figure più interessanti del teatro contemporaneo. Andrea Cosentino (sabato 8 febbraio, ore 21.15, biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro) arriva infatti allo Spazio Zut con lo spettacolo ‘Not here not now’: interrogandosi sul senso dell’arte e ragionando sulla “falsa” ritualità in cui si svolgono alcune perfomance artistiche e teatrali viene messo in scena così anche una sorta di “sberleffo” a Marina Abramovic.

‘Not here not now’

Lo spettacolo di e con Andrea Cosentino, per la regia di Andrea Virgilio Franceschi e video di Tommaso Abatescianni, è un incontro/scontro da teatranti con la body art, il lazzo del clown che gioca con il martirio del corpo come testimonianza estrema.

Marina Abramovic dice: il teatro, il cinema, l’arte sono limitate, essere spettatori non è un’esperienza. L’esperienza bisogna viverla. Il resoconto di un’esperienza attiva con Marina Abramovic, sotto forma di dramoletto polifonico.

Un assolo da stand up comedian per spettatori fatalmente passivi e programmaticamente maltrattati, con pupazzi parrucche martelli di gomma e nasi finti. E ketchup, naturalmente.

Biglietti in prevendita qui: https://www.diyticket.it/events/Teatro/3377/not-here-non-now-andrea-cosentino-react-201920-biglietti

‘Re: act 2019-2020’

‘Re: act’ è la rassegna di teatro contemporaneo di Foligno, una proposta della Cooperativa Ge.Ci.Te. (ZUT!) e di Zoeteatro. La rassegna, giunta alla sua sesta edizione, negli anni ha ospitato le compagnie più importanti e premiate del panorama italiano, con una proposta per tutti i gusti, prevede quest’anno una programmazione molto eterogenea e variegata: spettacoli per l’infanzia con allestimenti particolari molto suggestivi; uno spettacolo di circo e poi ancora grandi autrici, uno spettacolo di danza con il coinvolgimento del pubblico, spettacoli del panorama contemporaneo brillanti e divertenti. Come negli anni precedenti la programmazione si è avvalsa della collaborazione del Teatro Stabile dell’Umbria, con il quale lo spazio propone due spettacoli, scelti insieme alla direzione artistica dello ZUT e inseriti anche nella stagione di prosa del Teatro Stabile dell’Umbria a Foligno.

Spazio Zut

Teatro, musica, infanzia, formazione, residenze e tanto altro: è molto ricco il sesto anno di vita dello Spazio Zut, che da ottobre ha iniziato la sua intensa programmazione. Oltre a ‘Re: act’ (teatro contemporaneo) sono molte altre le attività invernali per la stagione 2019-2020 di questo luogo multidisciplinare, situato nel centro della città: rassegna musicale ‘Re: play’, i laboratori teatrali Zoe Garage, il nuovo progetto per l’infanzia ‘In punta di piedi’, le attività per il Centro Umbro Residenze Artistiche, per il bando In-Box e per l’Ati Parterre.

CALENDARIO ‘RE: ACT 2020’

SABATO 8 FEBBRAIO h 21.15

NOT HERE NOT NOW

ANDREA COSENTINO – intero 10 euro, ridotto 7 euro

DOMENICA 1 MARZO h 18.15

I GIARDINI DI KENSINGTON

SIRNA/POL – biglietto unico 7 euro

DOMENICA 8 MARZO h 18.15

BALLROOM

CHIARA FRIGO – intero 10 euro, ridotto 7 euro

in collaborazione con TSU

DOMENICA 29 MARZO h 18.15

SHAKESPEAROLOGY

SOTTERRANEO – intero 10 euro, ridotto 7 euro

GIOVEDÌ 9 APRILE ORE 21.15

SUPERSTITE

LUCIA GUARINO – biglietto unico 7 euro

ABBONAMENTI

INTERO 50 euro

RIDOTTO 40 euro

BIGLIETTI

INTERO (sopra i 25) 10 euro

RIDOTTO (13-25 anni) 7 euro

RIDOTTO BIMBI (0-13 anni) 5 euro

Tutti i partecipanti ai Laboratori Zoe Garage possono usufruire di un biglietto agevolato di 3 euro.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

389 0231912

spaziozut.organizzazione@gmail.com

INFO

spaziozut.organizzazione@gmail.com

spaziozut@gmail.com

www.spaziozut.it

(28)