Foligno, 4 febbraio 2020 – “Legge 219/2017: autodeterminazione e disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)”. Questo il tema al centro di un convegno scientifico di primo piano, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 8.30 nella sala Alesini del presidio ospedaliero “San Giovanni Battista” di Foligno.

L’evento accreditato Ecm e coordinato dalla responsabile scientifica dr.ssa Dr.ssa Maria Stefania Gallina, dirigente del servizio Formazione, Comunicazione e Relazioni Esterne dell’Azienda Usl Umbria 2 vedrà la partecipazione di esperti e qualificati professionisti che si confronteranno sul delicato argomento del diritto all’autodeterminazione, delle disposizioni anticipate di trattamento e del fine vita.

Una legge, la 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento” al centro per anni di un acceso dibattito nel Paese ed entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In sostanza ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito le necessarie informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può, con un documento denominato DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il proprio consenso o il rifiuto in merito ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari, esclusi quelli contrari a norme di legge, alla deontologia professionale, o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Viene di fatto garantito ad ogni cittadino il delle terapie e delle cure mediche e quindi esprimere la propria volontà, attraverso le Dat, in previsione di un’eventuale futura incapacità di intendere e di volere.

All’evento scientifico intervengono la prof.ssa Paola Morlupo, presidente Scientia Iuris e avvocato presso le Magistrature superiori, il prof. Mauro Bacci, professore Ordinario Medicina Legale, Scienze Forensi e Medicina dello Sport, la dr.ssa Marta De Angelis, responsabile clinico Aglaia onlus, il dr. Alfredo Zuppiroli, presidente della Commissione Regionale di Bioetica della Regione Toscana, la dr.ssa Marta Cascioli, infermiera Hospice La Torre sul Colle di Spoleto, il dr. Francesco Bonini responsabile del servizio di Medicina Legale dell’Azienda Usl Umbria 2.

Programma dei lavori e informazioni consultabili nel sito web istituzionale dell’Azienda Usl Umbria 2: http://www.uslumbria2.it/notizie/diritto-di-scelta-e-disposizioni-anticipate-di-trattamento-a-foligno-esperti-a-confronto

