Perugia, 5 febbraio 2020 – Non si placa la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzie delle Entrate e delle altre agenzie fiscali: domani, giovedì 6 febbraio, è in programma un’altra giornata di mobilitazione nazionale, dopo la massiccia partecipazione al “Fisco Day” dello scorso 23 gennaio. A Perugia i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa, Unsa e Flp hanno organizzato un presidio dalle ore 11.00 alle 13.00 davanti al Palazzo Finanziario, in via Canali. Mentre a Terni è in programma sempre dalle 11.00 alle 13.00 un’assemblea unitaria di tutto il personale della provincia.

Alla base della mobilitazione, che coinvolgerà le lavoratrici e i lavoratori delle agenzie fiscali di tutta la provincia, ci sono le richieste in merito alla copertura delle forti carenze di personale, alla sollecitazione sul salario accessorio 2018 e 2019, sul superamento dei tetti di spesa per il personale, sugli investimenti economico-finanziari necessari ad implementare un moderno modello organizzativo per contrastare l’evasione fiscale e garantire equità e servizi adeguati ai cittadini ed alle imprese.

(25)