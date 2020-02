Foligno, 5 febbraio 2020 – La presentazione del manifesto è stato il primo atto della decima edizione di Festa di Scienza e Filosofia dal tema “Ripensare il futuro” in programma a Foligno dal 16 al 19 aprile. La manifestazione sarà inaugurata – ha annunciato oggi Pierluigi Mingarelli, direttore del laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno che promuove la manifestazione – dal presidente del Cnr, Massimo Inguscio. Il manifesto, realizzato da Maira Grassi, è articolato in due parti: una descrive una società industriale con emissioni inquinanti, d’altra parte una donna e due bimbi lasciano intravedere un altro mondo possibile, verde, sostenibile, capace di dare un futuro alle nuove generazioni.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha parlato di “valenza obiettiva dell’evento che consente la riflessione”. E’ stato inoltre annunciato che la manifestazione si potrà avvalere, per 40 giorni, a partire dal 20 febbraio, della pratica del crowdfunding per raccogliere fondi per l’organizzazione della manifestazione.

