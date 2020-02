Spoleto, 07 febbraio 2020 – La Valle Umbra Servizi spa comunica che da lunedì 10 febbraio prenderà il via (nel territorio di riferimento di San Giovanni di Baiano, Baiano e San Martino in Trignano, frazioni che contano circa 3mila utenze) la rimozione dei cassonetti stradali e, in questo modo, ci si avvierà definitivamente verso la raccolta porta a porta tramite il kit di contenitori (plastica, carta e indifferenziato oltre al mastello per l’organico) che è stato consegnato. A livello stradale, ricordiamo, resterà solo la raccolta del vetro.

Si avverte l’utenza, quindi, che chi ancora non avesse ricevuto i contenitori dovrà recarsi presso la sede operativa di Santo Chiodo (via dei Metalmeccanici) per prenotarli sincerandosi, comunque, di aver sottoscritto regolare adesione per il ritiro o la consegna. E’ importante, infatti, adeguarsi poiché, dopo aver tolto tutti i cassonetti stradali ed avviato definitivamente la raccolta porta a porta, se non si ottempererà a quanto previsto si potrà incorrere in sanzioni.

E’ possibile prenotare il kit o firmare l’adesione anche telefonando al numero verde 800280328 (da fisso e da cellulare) oppure inviare una mail a igieneurbana@valleumbraservizi.it. Si ricorda che, per effettuare una corretta raccolta della frazione organica, è necessario utilizzare i sacchetti biodegradabili e compostabili (per intenderci come quelli utilizzati nei supermercati per frutta e verdura) e non i sacchi normali di plastica per garantire la qualità del compost.

Chi non avesse ancora richiesto l’attivazione del servizio a domicilio per il ritiro dei pannoloni potrà telefonare al numero verde 800280328 (da fisso e da cellulare), oppure inviare e-mail a igieneurbana@valleumbraservizi.it oppure recarsi direttamente agli uffici operativi di Valle Umbra Servizi in via dei Metalmeccanici a Santo Chiodo, muniti del codice apposto sui contenitori.

Si ricorda inoltre che per facilitare la raccolta differenziata è possibile scaricare l’App (gratuita) Junker direttamente sul cellulare e si potrà: consultare i calendari di raccolta della zona inserita; ricevere un messaggio (la sera precedente) che indicherà il contenitore da esporre; interrogare l’App per sapere come differenziare il rifiuto; inquadrare con il cellulare il codice a barre di un imballaggio e sapere così come va conferito ed anche ricevere informazioni e news. (19)