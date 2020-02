Domani, 14 febbraio, Terni festeggia il patrono san Valentino, vescovo e martire e copatrono della Diocesi Terni-Narni-Amelia. Nella basilica di San Valentino saranno celebrate le messe alle ore 7.00, 9.00, 15.30 e 19.15 e tra una celebrazione e l’altra si potrà rendere omaggio al Santo Patrono. La celebrazione delle ore 11.00 sarà presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese. Al termine sarà inaugurata e benedetta la nuova vetrata artistica posta nella basilica di San Valentino, realizzata dagli studenti del liceo Artistico “Metelli” e dal maestro vetraio Pierluigi Penzo di Amelia. La vetrata, donata dal Lions club San Valentino di Terni, raffigura la traslazione del corpo di San Valentino, da Roma a Terni, nella notte per mano dei tre discepoli del filosofo Cratone, Apollonio, Efebo e Procuro, convertiti dal futuro santo. La vetrata, dalle dimensioni 180 x 280 cm con un’area di 5 mq, si trova nella prima cappella di destra. Si tratta della sesta vetrata realizzata per la basilica a cominciare dalla prima posta al centro della facciata nel 1933, su commissione dei Lions.

E’ stata realizzata dal maestro vetraio Pierluigi Penzo, su progetto e disegno degli studenti dell’ indirizzo Design dei metalli dell’istituto Classico Artistico “Metelli” di Terni. Il bozzetto è il risultato di un lavoro corale in cui gli studenti si sono divisi i compiti nell’esecuzione del disegno dei vari personaggi che sono poi stati posizionati all’interno dello spazio del telaio della vetrata. Particolarmente elaborato lo studio dei colori della vetrata e degli effetti di luce realizzati in vetrofusione e sabbiatura per rappresentare il cielo stellato con un blu intenso Murano.

Premiazione della seconda edizione del Contest giovani “Fatti sentire”

Nell’ambito delle manifestazioni in onore di san Valentino, domenica 16 febbraio dalle ore 15.30 presso il Cinema Cityplex Politeama, si terrà l’evento che conclude il contest “Fatti sentire” in cui i giovani si sono espressi su vari temi con i linguaggi della musica, scrittura, fotografia. All’interno del pomeriggio ci saranno le premiazioni dei loro lavori e la loro presentazione attraverso dei video, momenti di intrattenimento e spettacolo, il concorso estemporaneo sui social sul tema “Ama e dona la vita”. Un evento per tutti i giovani che hanno partecipato al contest e per tutti gli altri che vogliono condividere esperienze ed idee.

“Fatti sentire!!! Un’opportunità per dire la tua” è stato organizzato dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia, commissione di Pastorale Giovanile diocesana, con il contributo della Fondazione Carit, come evento di ascolto da parte della chiesa diocesana del mondo giovanile sul tema del dono e dell’amore, cheha riscosso un buon successo di partecipazione e buon livello negli elaborati in concorso realizzati dai ragazzi tra i 15 e i 35 anni. I vincitori delle categorie e quello del voto on line sul sito www.pastoralegiovanileterni.it saranno premiati con un buono spesa del valore di €500 da spendere in un negozio a scelta del vincitore (ad esclusione di negozi online).

Festa della promessa dei fidanzati

Si rinnova la promessa d’amore dei fidanzati, provenienti da tutta Italia, nella basilica di San Valentino, uno dei momenti più significativi delle celebrazioni religiose in onore di san Valentino patrono di Terni e degli innamorati. Una promessa d’amore che pronunceranno circa 100 coppie di fidanzati domenica 16 febbraio alle ore 11 nella basilica di San Valentino, nella solenne celebrazione presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese. Una cerimonia che suggella ancora di più il legame tra san Valentino e i fidanzati che diranno il loro “sì” entro l’anno, con la testimonianza di un Santo che parla di amore fedele e paziente, un amore attento, generoso e rispettoso, che è patrono dell’amore sponsale e della famiglia cristiana, fondata sul sacramento del matrimonio.

Oltre ai tanti ternani che parteciperanno alla celebrazione, nutrita è la presenza di coppie provenienti da fuori provincia che hanno dato la loro adesione alla “Festa della Promessa” e che provengono da ogni parte d’Italia: Reggio Calabria, Napoli, Pescara, Torino, Roma e provincia, Viterbo, Perugia, Verona dalla Puglia, Campania, Toscana.

Come ogni anno, dalle ore 10 di domenica 16 febbraio, le coppie saranno accolte nella scuola materna di San Valentino con un omaggio floreale per le donne e la colazione offerta dal comitato organizzatore della parrocchia di San Valentino. Alle ore 11 raggiungeranno processionalmente la basilica di San Valentino per partecipare alla celebrazione per la festa della promessa al termine della quale sarà donata la pergamena ricordo della manifestazione.

Le coppie di fidanzati che volessero partecipare all’incontro possono contattare la parrocchia di San Valentino al numero telefonico 0744274508. (38)