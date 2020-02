Bastia Umbra, 14 febbraio 2020 – “Primi passi in Anagrafe: dallo sportello al back office, tutti i procedimenti dalla A alla Z, prima, durante e dopo il subentro in ANPR” dal 18 al 20 febbraio presso la Sala della Consulta del Comune di Bastia Umbra. Il corso è rivolto agli operatori neoassunti o trasferiti all’anagrafe, agli operatori che già lavorano in anagrafe che desiderano ripartire dalle basi per avere una conoscenza completa della materia, in costante evoluzione normativa ed ai funzionari apicali/responsabili di settore che vogliono acquisire le competenze di base per meglio coordinare il servizio e saper rispondere alle questioni poste dagli operatori e dagli utenti.

L’aggiornamento professionale è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, sempre sensibile ed attenta all’esigenza formativa dei propri dipendenti, in collaborazione con A.N.U.S.C.A. (Ass. Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe), autorevole organismo di formazione nazionale dei funzionari comunali operanti nei servizi demografici, sulla scia di precedenti importanti collaborazioni. (22)