Bastia Umbra, 14 Febbraio 2020 – Domenica 16 Febbraio 2020 – Il Carnevale Del Pollino A Bastia Umbra Dalla Lucania una carovana di suonatori, danzatori e maschere tradizionali, per far respirare appieno l’atmosfera inconfondibile del Carnevale di quelle terre affascinanti, a cura di “Tarantarci Perugia” e “Associazione Lucana” in Umbria.

Ore 15.00 Auditorium Sant’Angelo, Tradizionale Vestizione delle Maschere

Ore 16.00 Partenza del corteo per le vie della città

Ore 18.30 Auditorium Sant’Angelo, Svestizione delle Maschere

In caso di maltempo tutto il pomeriggio di musiche e danze si svolgerà presso l’Auditorium Sant’Angelo.

Evento organizzato dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” e Sistema Museo

Mercoledì 19 Febbraio 2020 – BiblioCarnevale in MascheraNell’ambito del calendario Nati per Leggere della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” di Bastia Umbra, un appuntamento davvero speciale dedicato al Carnevale: il BiblioCarnevale in Maschera.

Dopo il successo dello scorso anno, è stata fissata per mercoledì 19 febbraio alle ore 17 la festa di Carnevale per bambini da 0 a 6 anni.

Letture, giochi, piccoli laboratori, musiche e divertimento per la festa più amata dai bambini.

Venerdì 21 Febbraio 2020 Tributo all’artista Lucio Camacho – Festa di Carnevale organizzata da Ente Palio de San Michele

Non solo un tributo ad un grande personaggio della nostra città, ma una vera e propria festa in suo onore, caratterizzata dal suo stile e dalla sua musica, per ricordarlo insieme ed aggregare generazioni rionali (e non), festeggiando il carnevale. Festa rigorosamente in maschera

Saranno premiati i migliori travestimenti con cena spettacolo e deejays Carlino Paipermix – Debla – Raffaele Porzi – Pedro presso Country Cafè – Viale Giontella di Bastia Umbra- Evento di Ente Palio de San Michele.

Sabato 22 Febbraio 2020 – Festa di Carnevale in Piazza Mazzini a cura della Ludoteca comunale Organizzata dalla Ludoteca Comunale “G.Rodari” torna Sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 15:30 in Piazza Mazzini, il classico appuntamento di Carnevale dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutta la cittadinanza, quest’anno con il titolo “Il Luna Park” . Festa di Carnevale in collaborazione con I Nidi Comunali di Bastia Umbra, Piccolo Mondo e l’Albero degli Gnomi, C.E.T. Assisi, Baca Assisi (Ass. Motociclisti contro l’abuso sui minori), Balla con Noi scuola di danza, Proloco Bastia Umbra; Ist. Comprensivo Bastia 1 e Direzione Didattica “Don Bosco”, “4 U events for kids” .

