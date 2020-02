Terni, 19 febbraio 2020 – Organizzata dalla Associazione Culturale “La pagina”, proseguirà fino alla fine del mese di febbraio l’interessante mostra su san Valebntino e Terni. All’interno si trovano anche cartoline con annullo filatelico e santini del santo protettore di Terni. Venerdì 21, alle ore 11, si svolgerà anche la conferenza stampa in via De Filis 7 e gli organizzatori fanno sapere che rivolgeranno ” un appello alla cittadinanza affinché fiorisca in tutti noi l’impegno per diffondere, nel mondo intero, la vita vera del nostro Patrono anche al fine di poter storicamente riconoscere che la nobile statura del Santo dell’Amore riguarda, pur stupenda, solo in Ppiccola parte la nmaestosità della vera vita di Valentino di Interamna”.

Plaudono e ringraziano anche SE Monsignor Vincenzo Paglia, per la lungimiranza attraverso la quale si sono evidenziati, rispetto alla vita di Valentino, elementi importantissimi e difficilmente smentibili. “Nel marzo 2012 esce, infatti, a cura della prestigiosa Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto, il libro “San Valentino e il suo culto tra medioevo ed età contemporanea: uno status quaestionis” che contiene gli Atti delle Giornate di studio tenute in Terni il 9-11 dicembre 2010. Nel gennaio 2015 esce, sempre nella stessa collana, “Terni Medievale, la città, la chiesa, i santi. L’agiografia”, elaborato con perizia assoluta dall’esimio Prof. Edoardo D’Angelo, già presente, con suoi scritti, anche nel primo libro, che getta una luce scientificamente ineccepibile su una Passio in precedenza negligentemente trascurata.Cominciamo ad amare il vero, grandissimo, Valentino di Interamna!”

