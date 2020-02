Perugia, 21 febbraio 2020 -In cerca dell’allungo definitivo in classifica, sarà questo il leitmotiv della terza giornata di ritorno per la Faroplast School Volley Perugia. Al Palazzetto di San Marco, sabato 22 febbraio alle ore 17.30, arriva l’Olimpia Teodora Ravenna capace, nella gara di andata, di rimontare e vincere al tie-break. Dopo le ultime prove c’è maggiore consapevolezza tra le giallonere di poter continuare su buoni livelli, come sottolinea la schiacciatrice Letizia Valocchia:

Abbiamo una gara difficile in casa contro una buona squadra, come lo sono tutte d’altronde per motivi diversi. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi così come vogliamo a continuare ad esprimerci al meglio. Le ultime partite sono state positive da questo punto di vista ed il desiderio è forte di lasciare una impronta al campionato.

L’Olimpia Teodora ha scelto di compiere un investimento con un gruppo di giovani promesse ed obiettivo quello di ridurre il salto di categoria con la prima squadra che milita in A2. La classifica sembra non premiare la scelta della società romagnola, ma la diciannovenne palleggiatrice Chiara Poggi è un esempio della lungimiranza.

Arrivano dalle Marche gli arbitri designati Gianmarco Annese e Serena Cerigioni.

Probabile 6+1 School Volley: Centrali Mitu e Ceccarelli, schiacciatrici Valocchia e Corselli, in regia Bartoccini ed opposto Recine, libero Pici.

Probabile assetto Ravenna: Fusaroli e Maiolani centrali, Fontemaggi opposto, Poggi in regia, Missiroli e Monaco schiacciatrici di banda. Chiude la libero Bissoni. (15)