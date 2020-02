Perugia, 22 febbraio 2020 -Il Generale di Corpo d’Armata, Ciro D’ANGELO, comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, ha visitato ieri, 21 febbraio, i reparti dei Carabinieri Forestali dell’Umbria. In mattinata la visita si è incentrata presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi dove il Generale, accompagnato dal Comandante del Reparto CC Biodiversità Ten. Col. Francesco Paolo DI DIO, ha incontrato il personale e visitato le strutture di Villa Cahen presso la foresta demaniale Selva di Meana nel Comune di Allerona (TR) , il Centro recupero animali selvatici sito in loc. Formichella del Comune di Orvieto e la sede del Reparto CC Biodiversità sita in Assisi.

Nel pomeriggio il Generale è stato ricevuto presso la sede del Comando Carabinieri Forestale Umbria a Perugia sita in via Bonfigli. Qui è stato ricevuto dal Comandante della Regione Col. Gaetano PALESCANDOLO ed ha incontrato il personale ed Comandanti dei vari Reparti della Regione.

Ad accoglierlo c’erano anche il Comandante Legione, Gen. Massimiliano DELLA GALA e il Comandante Provinciale, Col. Giovanni FABI. A seguire ha quindi visitato la struttura del Nucleo Operativo Ecologico di Perugia, comandato dal Ten. Col. Francesco MOTTA. (14)