Gubbio, 26 febbraio 2020 – L’assessore all’ambiente, Alessia Tasso (nella foto), comunica che sono iniziati oggi e dureranno per circa una settimana i lavori di rimozione della copertura in amianto della ex scuola di Padule. Intervento molto sentito e sollecitato da parte dei cittadini di Padule che vivono nei pressi della struttura e connesso al più ampio progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio della ex scuola. L’impresa che opererà è la R.T.I. Lupini srl per un importo di circa sedici mila Euro. Con questa iniziativa intendiamo avviare un atteso processo di restituzione di questo importante edificio alla collettività di Padule ribadendo la grande attenzione che come Amministrazione rivolgiamo alle tematiche legate all’ambiente e alla salute pubblica. (19)