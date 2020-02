ERUGIA, 29 febbraio 2020 – Una targa dedicata a Gianluca Tassi, presidente del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) Umbria, per la sua performance all’Africa Eco Race, il rally raid che si è disputato in Africa dal 7 al 19 gennaio 2020 e che ha toccato Marocco, Mauritania e Senegal. E’ quanto consegneranno Andrea Romizi e Clara Pastorelli, rispettivamente, sindaco ed assessore dello sport del Comune di Perugia, al pilota disabile perugino mercoledì 4 marzo, alle ore 14,30, presso la sala Rossa di palazzo dei Priori. Un riconoscimento che l’amministrazione vuole riconoscergli sia per l’esempio positivo che Tassi dà ogni giorno, dimostrando che la volontà non ha limiti, sia perché è stato il primo italiano a tagliare il traguardo nella classifica delle quattro ruote conquistando il 19esimo posto assoluto ed il settimo nella categoria “Ssv”.

