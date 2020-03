Spoleto 16 marzo 2020 – La Valle Umbra Servizi come misura “cautelativa” per il contenimento del contagio da Covid-19, in questi giorni ha iniziato in maniera tempestiva un servizio di lavaggio ed igienizzazione delle strade cittadine tramite l’utilizzo dei mezzi già in dotazione all’azienda per l’esecuzione di piccoli interventi, quali la pulizia dei vicoli cittadini per la rimozione del guano dei piccioni. Ovviamente tale iniziativa si è avvalsa della collaborazione dei Comuni, a partire da quelli più densamente popolati, e si estenderà, sempre con la loro collaborazione, individuando altre zone che dovranno essere interessate da questo tipo di servizio, con le relative frequenze.

L’iniziativa adottata dalla Valle Umbra Servizi è di carattere straordinario, non essendo questa attività contemplata nei contratti stipulati con i Comuni. Ciò nonostante la Valle Umbra Servizi si è adoperata per potenziare il servizio già a partire da questa settimana, con il reperimento e l’utilizzo di ulteriori mezzi e attrezzature idonee, anche tramite noleggio, e con la formazione del proprio personale che dovrà effettuare questa tipologia di interventi. Inoltre la Valle Umbra Servizi è impegnata nel ridurre al minimo il periodo di messa a regime degli interventi di una attività nuova e quindi con tempi di per sé incomprimibili.

Nel frattempo, la Valle Umbra Servizi ha posto nelle opportune sedi la necessità che vengano definiti al riguardo criteri e protocolli operativi, condivisi e coordinati a livello regionale, nonché supportati da adeguati pareri tecnico-scientifici in materia. La Valle Umbra Servizi ringrazia tutti i propri collaboratori che in un momento così difficile stanno comunque, con il loro impegno, assicurando il servizio.

(26)