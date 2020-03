Perugi, 16 marzo 2020 – Con riferimento alle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui al DPCM 11 marzo 2020 ed alla conseguente Ordinanza sindacale, si comunica la sospensione del servizio minimetrò dal 17 al 25 marzo 2020. Per lo stesso periodo, l’orario delle scale mobili e dell’ascensore inclinato presso la stazione minimetrò di Pincetto è rimodulato come di seguito indicato: – dal lunedì alla domenica: apertura esercizio ore 07:00, chiusura esercizio ore 21:00.

