PERUGIA 17 marzo 2020 – L’emergenza Coronavirus non ferma l’attività formativa per la Pubblica Amministrazione promossa dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, diretta da Alberto Naticchioni. Pronto il nuovo catalogo dei corsi e-learning gratuiti per garantire l’aggiornamento professionale del pubblico impiego. “In linea con i Decreti del Presidente del Consiglio e nel rispetto delle misure di sicurezza per contenere la diffusione del Coronavirus – afferma l’Amministratore Alberto Naticchioni – la Scuola Umbra presenta il calendario digitale dei corsi a catalogo. Formazione a distanza che siamo riusciti ad attivare in tempi rapidi grazie alla rete qualificata di docenti, costruita in questi anni”.

Il nuovo catalogo digitale per i dipendenti pubblici partirà venerdì 20 marzo con il corso “L’Iva 2020 negli enti pubblici”. Interverrà Francesco Cuzzola, dottore commercialista, formatore su contabilità, bilancio e fiscalità per la PA, componente Commissione Nazionale Enti Locali e PA, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Lunedì 23 marzo sarà la volta del corso digitale “Le novità della legge di bilancio per gli enti locali e gli ultimi aggiornamenti” con Paola Mariani, funzionario della Ragioneria Generale dello Stato-MEF, componente della Commissione Arconet e coordinatore del gruppo di lavoro “Comuni di piccole dimensioni”.

Il corso online “Approfondimenti sulla redazione degli atti amministrativi per la gestione delle gare di appalto e delle procedure di affidamento sottosoglia” si svolgerà lunedì 30 marzo con Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore, consulente di enti locali, società partecipate e imprese, collaboratore de Il Sole 24 Ore.

Martedì 31 marzo in aula virtuale con il corso “Il lavoro nelle Pa nella fase di emergenza ed il lavoro agile o smart working”. Interverranno: Arturo Bianco, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti, e Mauro Rapetti, Responsabile Sistemi Informativi e Statistica del Comune di Torgiano.

Programmata per il prossimo 3 aprile la formazione a distanza su “Gestione e Valorizzazione del patrimonio pubblico: la concessione di valorizzazione” sotto la guida di Flavio Paglia, responsabile della Valorizzazione del Patrimonio della Amministrazione Provinciale di Genova. Autore di numerose pubblicazioni, formatore esperto, CTU del Tribunale di Genova, Consulente per Corte dei Conti Liguria e Membro della Commissione Provinciale Indennità Espropri.

I dipendenti pubblici potranno seguire la video lezione in diretta, scaricare il materiale didattico, compilare il test di valutazione finale attraverso GoToTraining, la piattaforma scelta dalla Scuola Umbra di Amministrazione. La modalità di iscrizione non cambierà. Basterà collegarsi al gestionale della Scuola tramite il sito www.villaumbra.gov.it seguendo la procedura già nota. Dopo l’iscrizione si riceverà una e-mail di conferma con le informazioni per collegarsi alla piattaforma. La Scuola consiglia di entrare in piattaforma almeno 15 minuti prima dell’inizio effettivo della formazione per risolvere eventuali criticità. (31)