ACQUASPART,23 marzo 2020 – – Il sindaco di Acquasparta Giovanni Montani ha fatto il punto della situazione sulle quattro persone risultate positive al coronavirus. “Per tre di queste – ha detto – le condizioni di salute sono in miglioramento. A parte questi soggetti già colpiti nei giorni scorsi, attualmente non vi sono altri casi in paese, continuiamo a monitorare la situazione e rinnoviamo l’obbligo a stare in casa per evitare contatti, uscendo solo se strettamente necessario”.

Il sindaco ha voluto anche sottolineare le attività che si stanno portando avanti per aiutare la popolazione. Oltre alle operazioni di disinfezione svolte nei giorni scorsi, l’amministrazione, in collaborazione con alcuni professionisti, ha attivato un servizio di supporto psicologico per tutti coloro che abbiamo bisogno di sostegno o aiuto in questo difficile momento anche dal punto di vista emotivo.

“Stiamo tutti attraversando un periodo davvero particolare – dice Montani illustrando l’iniziativa – riteniamo quindi importante informare i cittadini che la psicologa e psicoterapeuta Claudia Cardarelli, già da qualche anno presente con la sua attività professionale ad Acquasparta, aderisce all’iniziativa nazionale #psicologionline, per dare la possibilità a chiunque ne avesse bisogno di effettuare delle consulenze on line”.

Il servizio è raggiungibile tramite Skype o WhatsApp (https://www.psy.it/psicologionline-la-professione-psicologi…) o 3397539386. L’amministrazione ha anche deciso di avviare una raccolta fondi per supportare la lotta al COVID-19. “Domani – annuncia Montani – decideremo con precisione le modalità di attuazione e i destinatari dei fondi che verranno raccolti”. (22)