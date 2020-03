Perugia, 27 marzo 2020 – “Facciamo appello a tutte le aziende tessili del nostro territorio che ne hanno la possibilità affinché convertano momentaneamente le loro produzioni per far fronte alle necessità di mascherine anti-coronavirus”: è l’appello lanciato dal segretario generale della Cgil di Perugia, Filippo Ciavaglia. “Ci rivolgiamo a tutte quelle realtà che hanno la possibilità di trasformare la propria produzione, comprese le realtà di eccellenza – continua Ciavaglia – perché oggi l’eccellenza di cui abbiamo bisogno è quella che salva vite umane e contribuisce a fermare il contagio. Tra l’altro ci sono già esempi significativi che vanno in questa direzione”.

“Per il resto delle attività non essenziali – conclude Ciavaglia – la posizione di Cgil, CIsl e Uil è nota ed è grazie all’intervento dei sindacati a livello nazionale che il perimetro si è fortemente ristretto: tutto ciò che non è strettamente necessario va chiuso, per mettere in sicurezza lavoratrici e lavoratori e con loro l’intera comunità”. (25)