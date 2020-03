Terni, 28 marzo 2020 Ceplast S.p.A. attraverso l’iniziativa “CeplastNonSiFerma”, sulla piattaforma GoFundMe ha provveduto a donare all’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, un dispositivo trasportabile di biocontenimento, per un valore di circa € 25.000. Tale sistema permette lo spostamento anche in ambulanza, di pazienti infetti da malattie altamente contagiose o di pazienti con deficit immunitario come protezione dall’ambiente esterno.

Marco e Stefano Centinari, e tutti i collaboratori della Ceplast spa, sono onorati di aver condiviso insieme a tanti amici, un gesto solidale, un messaggio di forza e di unione in questi giorni di emergenza sanitaria. (16)