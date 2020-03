Deruta 30 marzo 2020 – “Ci sono 2 nuovi casi di covid19 nel comune, uno dei quali ricoverato in ospedale, salgono a 5 quindi i casi nel nostro comune. 6 pazienti sono in isolamento preventivo e 16 ne sono appena usciti”. E’ questo il quadro della situazione Covid19 nel comune di Deruta che è stato comunicato in questi giorni dal sindaco di Deruta Michele Toniaccini. Inoltre l’ Amministrazione Comunale di Deruta comunica che, ad oggi, non sono stati INVIATI i bollettini TARI 2020 in vista di una proroga. “La speranza – ha detto Toniaccini – è che il Governo adotti ulteriori misure a sostegno dell’economia, già sollecitate anche da tutti i sindaci attraverso ANCI.

Sono allo studio, provvedimenti volti a sostenere gli operatori economici e tutta la cittadinanza. Desidero ringraziare l’assessore Francesca Marchini per l’importante lavoro svolto insieme ai dipendenti comunali che operano con grande professionalità attraverso la nuova modalità di lavoro “Smart working”. Abbiamo avuto due giunte comunali in videoconferenza durante le quali deliberando, come anticipato in precedenza, la sospensione dei pagamenti relativi ai servizi socio educativi per la prima infanzia (ASILO NIDO), mensa e trasporti scolastici fino alla fine delle emergenza”.

Infine, insieme ai comuni della Media valle del Tevere, l’amministrazione, per assistere la cittadinanza al meglio in questo periodo di emergenza, ha istituito il PUNTO DI ASCOLTO per offrire un servizio gratuito di consulenza psicologica e psicoeducativa. L’idea nata all’inizio dell’emergenza ha trovato la piena condivisione degli altri comuni che in questi giorni hanno trovato la modalità giusta per offrire un servizio pratico e concreto. (Dott.ssa Laura Leandri dalle 8,30 alle 14 dal lunedì al venerdì e Dott.ssa Irene Brizioli martedì dalle 15 alle 18)

