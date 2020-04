Foligno, 2 aprile 2020 – Dopo la partecipazione ad episodi di Don Matteo e di altri sceneggiati torna sul piccolo schermo della TV, ma quella di RAI 1, nella puntata in onda giovedì alle ore 21.20 dello sceneggiato “DOC:nelle tue mani. Formatosi al piccolo teatro della Fonte Maggiore di Perugia e presenze costanti alla trasmissione radiofonica regionale “Qua e là l’Umbria” con il personaggio di “Poldino”, Tardioli per anni ha lavorato con Strelher al Piccolo Teatro di Milano. Ma oltre al teatro, vanta numerose e prestigiose esperienze in campo cinematografico e televisivo. Per anni poi è stato il testimonial caratteristico di un famoso formaggio.

Accanto a Luca Argentero Tardioli impersona il ruolo di Bartolo, un paziente in carrozzella ospite dell’ospedale dove opera il medico nel racconto di una storia vera capitata proprio alcuni anni fa in Lombardia. Si tratta della seconda puntata in cui l’ex primario decaduto dopo un drammatico incidente che gli ha provocato un lunghissimo come, cerca di rientrare in possesso delle sue funzioni proprio nella struttura in cui operava.

Sarà una piacevole occasione di rivedere in scena un simpatico attore umbro e folignate per essere precisi che, per motivi professionali, si è trasferito prima a Milano, poi in Liguria e ora nel Lazio, ma con nel cuore sempre la sua Umbria, la sua Foligno e i suoi numerosi amici ed estimatori.

