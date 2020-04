PARRANO, 7 aprile 2020 – Convocare la conferenza dei sindaci della Zona sociale 12 per una rivisitazione del Piano sociale ed un potenziamento dei servizi. Lo chiede il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti che ha rivolto l’istanza a quello di Orvieto in merito all’emerghenza coronavirus. “Ciò che era stato pensato fino a qualche settimana fa – afferma Filippetti – oggi è ampiamente superato e necessità di un aggiornamento”.

Intanto sempre il sindaco rende noto di aver erogato tutti i “buoni spesa” previsti dalle risorse messe a disposizione dal governo. Per Parrano si tratta complessivamente di 2mila e 650 euro. “Sono state accolte tutte le domande che rispettavano i criteri stabiliti dall’ordinanza della protezione civile nazionale grazie alle donazioni pervenute dai singoli cittadini che si sono sommate allo stanziamento del governo”, informa Filippetti che sottolinea: “Ovviamente si tratta di un piccolo aiuto e saranno necessari altri interventi per una situazione che si preannuncia ancora lunga e difficile”. (19)