Citerna, 9 aprile 2020 – L’amministrazione comunale di Citerna ha già da tempo messo in campo un’imponente macchina organizzativa per arginare la diffusione del Covid-19. Come ulteriore misura a tutela della propria comunità, in questo periodo il Comune si è attivato per procedere a fornire a tutti i cittadini delle mascherine protettive.

“Nella giornata di sabato 11 aprile – precisa il sindaco Enea Paladino – infatti, il neocostituito Gruppo di Protezione Civile di Citerna inizierà la distribuzione delle mascherine a tutta la popolazione del Comune, casa per casa. Questo smistamento capillare sarà effettuato grazie ad un’attenta e precisa pianificazione fatta dai volontari. Riempie di emozione la grande generosità delle aziende del territorio che hanno donato migliaia di mascherine al nostro Comune, non finiremo mai di ringraziare questi gesti che ci inorgogliscono profondamente e ci danno la forza per sperare di poter sconfiggere questo male. Si raccomanda – conclude il primo cittadino – in ogni caso, alla popolazione di rispettare tutte le disposizioni e di evitare di uscire di casa, se non per i casi di vera necessità”. (16)