Terni, 9 aprile 2020 – Sono stati ulteriormente intensificati i servizi integrati di controllo del territorio per il rispetto delle limitazioni agli spostamenti, stabilite dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19. Nella giornata di ieri, fino alle prime ore di questa mattina, durante l’attività delle pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, sono state sanzionate 12 persone, perché trovate alla guida o a piedi senza avere alcun motivo valido per trovarsi fuori dalla loro abitazione. Le sanzioni irrorate vanno da 400 euro, per le persone fermate a piedi, fino a 520 euro, per gli automobilisti. Analoghi servizi verranno ripetuti anche nei prossimi giorni, attraverso posti di controllo nei luoghi strategici in città, e con servizi di vigilanza nei comuni della provincia, con particolare attenzione al giorno di Pasquetta.

I cittadini sono invitati ad osservare il rigoroso rispetto delle disposizioni, anche in questi giorni di festa, non solo per non incappare nelle sanzioni previste dalla legge, ma soprattutto per non mettere a rischio la propria salute e quella del prossimo.

