25 aprile, Foligno rende omaggio a quanti sono morti per la libertà In occasione del 75° anniversario della Liberazione, è stato reso noto il programma della giornata di sabato 25 aprile, a Foligno. Alle 10, in piazza della Repubblica, ci sarà la deposizione di corone d’alloro alle lapidi dei caduti. Alle 11, deposizione di una corona d’alloro al sacrario di Cancelli. Alle 11,30 deposizione di una corona di alloro al Cimitero di Guerra Britannico e del Commonwealth, a Rivotorto di Assisi. Considerate le normative in vigore, non saranno possibili assembramenti e sarà presente solo l’autorità deponente. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha affermato che “quest’anno abbiamo intenzione di celebrare il 25 aprile ricordando e rendendo omaggio a tutti coloro che sono morti per la libertà dell’Italia. I rigidi divieti imposti dal Governo ci obbligano assolutamente ad evitare qualsiasi forma di assembramento, prevedendo la presenza della sola autorità deponente. Saranno quindi deposte le corone di alloro alle lapidi dei caduti, di fronte la facciata del Palazzo Comunale e di fronte la facciata del Duomo di San Feliciano, così come presso il Sacrario di Cancelli. Andrò inoltre a deporre una corona di alloro al Cimitero di Guerra dei militari alleati di Assisi, al fine di onorare anche i tanti uomini venuti nel nostro Paese a lottare per noi e insieme a noi”.