Terni, 26 aprile 2020 – Due ricorrenze religiose, care al popolo cristiano della Diocesidi Terni Narni Amelia, saranno celebrate in maniera diversa a motivo della quarantena: il pellegrinaggio degli Amerini a Civitavecchia per la festa di santa Fermina, il 28 aprile, e la festa di san Giovenale di Narni. Il vescovo Giuseppe Piemontese, si recherà pellegrino, a nome di tutti i fedeli ad Amelia, nella concattedrale, presso la tomba di santa Fermina, e a Narni nella concattedrale presso la tomba di san Giovenale per fare memoria dei santi patroni, e quale segno di unità spirituale nella preghiera per il popolo sofferente a causa del Coronavirus.

Martedì 28 aprile alle ore 9.45, ad Amelia, il vescovo Piemontese, insieme alla sindaca Laura Pernazza, compirà la visita al cimitero cittadino di Amelia per ricordare tutti i morti, specie quelli di questo periodo, che non hanno avuto una cerimonia funebre. Alle ore 10,30, nella concattedrale di Amelia si terrà la concelebrazione eucaristica in comunione con la città di Civitavecchia. Sarà presente la sindaca e una piccola rappresentanza dell’Ente Palio dei Colombi. Al termine, dal sagrato della concattedrale il vescovo impartirà la benedizione sulla città di Amelia e sull’intera Diocesi con le reliquie di santa Fermina.

Domenica 3 maggio a Narni, per la festa del patrono san Giovenale, alle ore 10.15 il vescovo P. Giuseppe, insieme al sindaco Francesco De Rebotti, compirà la visita al cimitero cittadino di Narni per ricordare tutti i morti, specie quelli di questo periodo, che non hanno avuto una cerimonia funebre. Alle ore 11,00, nella concattedrale di Narni si terrà la concelebrazione eucaristica nella festa di san Giovenale. Sarà presente il sindaco e una piccola rappresentanza dell’Ente Corsa. A termine, dal sagrato della concattedrale il vescovo impartirà la benedizione sulla città di Narni e sull’intera Diocesi con le reliquie di san Giovenale.

Le celebrazioni saranno trasmesse attraverso i canali YouTube Basilica Concattedrale Santa Fermina Amelia, pagina Facebook Cattedrale San Giovenale e Cassio, pagina Facebook Diocesi di Terni Narni Amelia, in radio su Mep Radio Organizzazione (95.600 MHz FM – Conca Ternana). (22)