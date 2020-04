Spello, 27 aprile 2020 – Ci ha lasciato Fausto Fratini. Aveva 73 anni. Le parole adesso non riescono a contenere un mondo. Perché era grande, complesso, umanamente ricco il mondo di Fausto. Non bastano le parole a descriverlo, servono le lacrime. Il mondo di Fausto Fratini era lì, nella sua Spello, dove ha testimoniato più volte il suo “capolavoro”: quella straordinaria capacità di unire il “popolare” e il “raffinato”. Aveva una grande qualità, piuttosto rara: la passione vera. “E’ stato un importante protagonista – dice il presidente dell’ordsine dei giornalisti di Perugia, Roberto Conticelli – delle cronache locali e non solo distinguendosi ogni volta per senso della notizia e scrupolo professionale. Siamo vicini alla famiglia e ricordiamo con affetto i suoi lunghi anni di impegno laborioso”. Qualcuno ha scritto: “Ci lascia un collega e un amico gentile e affettuoso,un signore d’altri tempi.La terra ti sia lieve Fausto”. (50)