Ferentillo, 2 maggio 2020 – L’Emergenza Coronavirus non accenna a rientrare ma, allo stesso tempo, non si ferma neppure la grande beneficenza che ha coinvolto il paese di Ferentillo con donazioni di ogni tipo. La Proloco di Ferentillo ha avviato da tempo il servizio di “Raccolta Alimentare” ed ora avvia anche una raccolta fondi da affiancare alle varie attività solidali ferentillesi. E’ così che anche la Rosticceria “Morenacchia la Cornacchia – da Umberto” è voluta intervenire a supporto della raccolta fondi della Proloco di Ferentillo donando 1 EURO per ogni Pizza acquistata presso la propria attività. Il proprietario (premiato nel 2016 come una delle migliori pizzerie in Umbria) Umberto Trotti afferma “È sempre dura rialzarsi ma quando alla fine ci riesci la soddisfazione è doppia. Mai piangersi addosso ma escogitare un piano per vincere, pensare sempre positivo e vedrai che alla fine vincerai. Parlo per tutte le famiglie e le partite iva oggi in difficoltà, se siamo uniti con tantissimo impegno non ci sconfiggerà mai nessuno e in questo momento la ricetta è solo una: famiglia, amici, solidarietà, forza e tantissima umiltà!”.

La forza della solidarietà è tanta che anche altri due marchi si sono aggiunti a questa iniziativa, il Birrificio Magester di Ferentillo e l’Amaro Viparo di Terni, che doneranno 1 euro per ogni bottiglia acquistata presso la Rosticceria “Morenacchia”.

La Proloco di Ferentillo ringrazia a nome di tutti queste importanti attività ed invita a donare anche tramite bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a PROLOCO FERENTILLO: IT 59 S 07601 14400 000084014166 . Una comunità unita quella di Ferentillo , che dimostra sempre nei momenti più difficile di essere una famiglia più che un semplice paese. (22)