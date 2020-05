Perugia, 4 maggio 2020 – La danza e la performance sono arti che nascono dall’aggregazione. Ci si aggrega per imparare, per fare le prove, ripetere e perfezionare. Ci si aggrega durante il processo creativo, per assistere agli spettacoli e alle presentazioni pubbliche. Un’essenza fondamentale delle arti performative è la loro capacità di portarci insieme nello stesso spazio e nello stesso tempo. Ma in questo momento storico complicato l’ostacolo è proprio il non potersi aggregare. Cosa possiamo fare? Possiamo fare tantissimo. C’è un nuovo mondo a portata di mano tutto da scoprire e interpretare alla luce della nuova condizione sociale che stiamo vivendo. Ed è per questo che nasce LIMINALE, un innovativo percorso basato sulla sperimentazione necessaria a creare performance digitali all’interno della propria abitazione come nuovo scenario performativo.

“In questo contesto in cui tutto ci appare fragile, vogliamo promuovere contenuti per sostenere gli autori e i danzatori umbri e, per quanto sia difficile, trasformare questo tempo e questa condizione in una risorsa, cercando nuove modalità di relazione tra l’artista e il suo spazio”. Sono le parole di Valentina Romito, direttrice artistica di HOME | Centro Creazione Contemporanea (la prima residenza artistica umbra dedicata alla danza) che promuove il progetto di residenza LIMINALE curato da Alice Gosti, coreografa, regista, artista performativa ibrida italiana, dal 2008 attiva artisticamente tra Seattle (USA) e l’Europa.

Attraverso due diverse fasi composte da un workshop e da una residenza artistica – che si terranno dal 25 maggio al 9 luglio 2020 sulla piattaforma digitale ZOOM –, i partecipanti lavoreranno sul concetto di site-specific e su una nuova idea di contatto e di relazione.

Prima fase – WORKSHOP

Il workshop sarà seguito da 16 danzatori e performer professionisti. I sei danzatori umbri scelti tramite la call si affiancano a 1 danzatore individuato da ogni soggetto partner di HOME (Art Garage, Anghiari Dance Hub, Casa Luft Zerogranmmi, Korespondance Festival Praga, Choreographic SeriesSofia, ChoreoLab Manchester), e 4 danzatori americani della compagnia di Alice Gosti.

Gli incontri si terranno due volte alla settimana, il lunedì e giovedì dalle 18 alle 20, per 3 settimane. Il workshop si terrà da lunedì 25 maggio fino a giovedì 11 giugno 2020.

Il lavoro si presenterà come momento di studio, ricerca e condivisione di processi creativi condotti e diretti da Alice Gosti. Gli incontri saranno principalmente basati sul concetto di lavoro site-specific. Le case, le stanze, tutti gli spazi possibili saranno trasformati in spazi creativi.

Seconda fase – RESIDENZA ARTISTICA DIGITALE

Alla fine della prima fase del lavoro verranno selezionati 6 performer per continuare il progetto svolto in forma di residenza digitale.

Gli incontri si terranno 2 volte a settimana, il lunedì e giovedì dalle 18 alle 21 per 4 settimane. La residenza inizierà lunedì 15 giugno e terminerà giovedì 9 luglio 2020.

Il processo creativo sarà documentato e condiviso in diverse fasi con il pubblico, via social.

Ciascuno degli 6 performer creerà un assolo, poi documentato e filmato come opera.

La selezione

Per partecipare al progetto LIMINALE è necessario inviare, entro e non oltre il 19 maggio la propria candidatura seguendo le indicazioni trovate sul sito: www.dancegallery.it/home-2020/. Il progetto è destinato ad artisti maggiorenni umbri, ovunque sia il loro domicilio. I risultati saranno comunicati ai partecipanti entro il 22 maggio 2020.

I partecipanti alla seconda fase di residenza saranno scelti da Alice Gosti al termine del workshop.

INFO: Associazione Culturale Dance Gallery / Tel. 075 5727717 / Mob. 338 2345901 / info@dancegallery.it / dancegallery.it@gmail.com / press.dancegallery@gmail.com (11)