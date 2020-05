Assisi, 12 maggio 2020 – Nell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del rischio epidemiologico, gli agenti del Commissariato P.S. di Assisi riconoscevano e bloccavano un cittadino marocchino, classe 81, residente a Perugia, pluripregiudicato e già noto alle FFOO perché gravato da un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Assisi.

Mentre si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria di Assisi sopraggiungeva l’autobus cittadino che effettuava la consueta sosta. I poliziotti nel verificare il rispetto delle misure imposte per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, si accorgevano della presenza del cittadino marocchino che era da poco salito sull’autobus.

Pertanto, il suddetto cittadino straniero veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del Divieto di ritorno nel Comune di Assisi e veniva espulso dal territorio nazionale. (17)