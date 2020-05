Perugia 12 maggio 2020 – Anche i corsi di Master dell’Università per Stranieri di Perugia proseguono con calendario invariato, nonostante l’impossibilità di svolgere tirocini e stages aziendali come previsto, o meglio di svolgerli ‘fisicamente’ nelle sedi di destinazione. La Stranieri, infatti, prima del termine delle lezioni (e dunque dell’inizio delle attività esercitative e di pratica lavorativa) ha varato un programma di tirocini e stages da remoto, consentendo così agli iscritti di fare quell’esperienza ‘professionale’ con cui i corsi post laurea di norma si concludono. Il Master I Livello in Didattica dell’Italiano L2, ad esempio, corso che ha ricevuto dell’Agenzia Nazionale LLP Leonardo da Vinci il Label Europeo quale riconoscimento di alta qualità formativa, prevede una parte di attività presso le strutture dell’Università per Stranieri di Perugia, articolata in 3 moduli didattici, insieme allo svolgimento di un tirocinio; e dunque il team coordinato dalla Direttrice Scientifica del Master, Daria Carmina Coppola, con il supporto dei alcuni docenti, tecnici e funzionari del settore ha implementato un tirocinio on line che sta sostituendo interamente quello in presenza, organizzato in modo tale da garantire uguali caratteristiche e contenuti rispetto a quello tradizionalmente erogato, al fine del conseguimento del titolo da parte dei corsisti nei tempi stabiliti e a parità di competenze acquisite.

Ed anche al Master di I livello in International Business and Intercultural context (IBIC), organizzato in collaborazione con la Fondazione O.N.A.O.S.I e l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale – Gruppo Regionale Umbria (AIDP), è stata data continuità riguardo alla porzione di programma prevedente lo stage aziendale. Grazie alla buona risposta delle imprese del territorio impegnate nel corso e alla collaborazione di AIDP – Umbria, il Direttore scientifico Luca Ferrucci, con l’assistenza del Servizio master e alta formazione, ha potuto dare corso allo svolgimento degli stage curriculari in modalità smart working. (17)