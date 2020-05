Perugia, 15 maggio 2014 – Un centauro di 41 anni ha trovato orribile morto oggi pomeriggio in un incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle. L’uomo stava viaggiando in direzione Ponte San Giovanni, quando per cause al vaglio della Polstrada, è finito contro un furgone tra Corciano e Ferro di Cavallo. Erano le 17.30 circa, quando è stato dato l’allarme al 118, ma per il motociclista, residente nella frazione perugina di Colle Umberto, non c’è stato nulla da fare. Il conducente del furgone ha riportato solo ferite leggere ed è stato trasportato, sotto shock, al Santa Maria della misericordia. La carreggiata, durante i rilievi, è stata chiusa e il traffico deviato sulla viabilità secondaria. (31)