Terni, 18 maggio 2020 – E’ stato arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il cittadino tunisino di 41 anni fermato a bordo di un taxi sul raccordo Orte-Terni, all’altezza del Comune di Narni, da una pattuglia della Sezione Polizia Stradale ternana, durante un normale servizio di vigilanza stradale. Gli agenti hanno fatto accostare il veicolo e nella procedura di controllo hanno notato il passeggero seduto dietro che cercava di nascondere qualcosa sotto al sedile. Immediato l’accertamento che ha dato esito positivo: in un vano, è stata trovata una busta di plastica bianca contenente numerosi panetti di sostanza solida marrone rivestiti di cellophane.

Dal controllo in banca dati, è emerso che il tunisino – in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato dalla Questura di Bari – era di fatto residente a Perugia e gravato da numerosi precedenti penali per reati di droga, per i quali era già stato arrestato dalla Polizia di Stato di Perugia e di Arezzo, nel 2013, 2015 e 2018.

Insieme all’autista del taxi, è stato portato in questura, dove è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza stupefacente, oltre 1.800 grammi, risultata positiva al test come hashish, è stata sequestrata e sono in corso indagini per stabilire le modalità di reperimento e di acquisto da parte del tunisino, che ha dichiarato di averla comprata a Roma, senza fornire, per il momento, ulteriori dettagli.

La Polizia Stradale di Terni ha sottoposto a sequestro anche il cellulare dell’arrestato che ha continuato a squillare durante tutto il tempo della procedura di arresto.

