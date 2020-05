Foligno, 19 maggio 2020 – E’ stato attivato un canale di comunicazione online tra ragazzi e anziani: i giovani con il supporto delle insegnanti e delle famiglie invieranno agli anziani, ogni settimana, attraverso una lavagna virtuale, racconti brevi, canzoni, poesie, espressioni dialettali. L’obiettivo dell’iniziativa – #nonnisiamoconvoi -è quello di far sentire la vicinanza dei bambini delle scuole agli anziani ospitati nella strutture di residenza del territorio. Il progetto è stato promosso dal Comune di Foligno, attraverso l’iniziativa congiunta di Paola De Bonis, assessore con deleghe per scuola, alta formazione, politiche giovanili, pari opportunità, iniziative per la memoria, e di Agostino Cetorelli, con delega per politiche sociali e familiarile per dare forza e vicinanza a nonni, non conosciuti personalmente ma che rappresentano comunque, per tutta la collettività, un punto di riferimento della società folignate. L’Istituto Comprensivo Foligno 1 e l’Istituto Comprensivo Foligno 5 hanno aderito all’iniziativa e già inviato i materiali agli anziani attraverso la lavagna virtuale, implementata dall’ufficio dei servizi scolastici. Gli anziani possono vedere, così, i lavori realizzati dagli studenti folignati.

(33)