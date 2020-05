Roma, 26 aggio 2020 – Il magico mondo Disney e i suoi due protagonisti, Topolino e Paperino, celebrati in un unico folder. Poste Italiane ha deciso di puntare sui personaggi del mondo dei fumetti per far ripartire anche in provincia di XXX la distribuzione dei nuovi prodotti filatelici. Durante il periodo di emergenza sanitaria diversi studi hanno evidenziato che il tempo trascorso dai bambini davanti alla televisione è raddoppiato e i personaggi dei loro cartoni animati preferiti hanno riempito le nostre case con le loro avventure e le loro risate. Ecco perché l’incontro di Topolino e Paperino è il modo migliore per celebrare in un unico folder un mondo tanto caro a grandi e piccini. Il folder racchiude il foglietto con gli otto francobolli dedicati a Topolino e il foglietto con gli otto francobolli dedicati a Paperino, oltre ad una cartolina e una busta personalizzata, entrambe affrancate da due francobolli e annullate con un timbro speciale.

Sono due gli eventi principali che vengono valorizzati in questa occasione: l’emissione dei francobolli dedicati ai 90 anni di Topolino festeggiati a fine 2018 e gli 85 anni di Paperino dello scorso ottobre, quando l’emissione del francobollo “più grande d’Italia” fu accompagnata da una vendita lampo di grande successo. Questo nuovo folder, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore, è disponibile negli XXX Uffici Postali con sportello filatelico di XXX (Provincia) oltre che negli Spazio Filatelia (da specificare) e online sul sito www.poste.it. (13)