Foligno, 28 maggio 2020 – E’ di nuovo aperta al pubblico la biblioteca comunale “Dante Alighieri” di Foligno. I servizi per gli utenti riprenderanno con gradualità, secondo le raccomandazioni della Regione Umbria contenute nell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 maggio scorso, che ha permesso ai luoghi della cultura di riaprire, con precise norme che tutelino la salute di tutti. Il primo servizio a partire è il prestito di libri per adulti e ragazzi, su prenotazione. Per prendere il libro, anche scegliendolo dalla vetrina che è stata allestita, o per restituirlo, possono entrare in biblioteca due persone alla volta, indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro. Operatori all’ingresso misurano la temperatura corporea dei visitatori e danno indicazioni utili. Come prescrivono le raccomandazioni regionali, la sala lettura rimane per il momento chiusa, come non è possibile consultare in sede i libri, i giornali e le riviste. Tutti i locali sono stati sanificati e pronti per la prossima apertura di altri servizi al pubblico. (28)