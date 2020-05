Dal Presidente di Assointrattenimento, riuceviamno e pubblichiamo .- Da oltre tre mesi, dal 23 febbraio 2020, le nostre attività sono state sospese, siamo stati costretti alla chiusura forzata a colpi di DPCM. Alcuni imprenditori e altri soggetti, anche istituzionali, del nostro settore hanno escogitato una strategia per riaprire i propri locali “discoteca” mediante la temporanea sospensione della propria autorizzazione amministrativa di pubblico spettacolo, cosi da esercitare la sola attività di somministrazione alimenti e bevande (che a tutt’oggi è consentita). Tale innovativa e inedita strategia sarebbe esplicata attraverso l’utilizzo della “pista da ballo” come par-terre per l’installazione di tavoli e seggiole destinate alla ristorazione o alla sola somministrazione di bevande, mentre i palcoscenici verrebbero utilizzati per effettuare “concertini” con musica dal vivo o esecuzioni musicali con dj. In estrema sintesi, le strutture “discoteca“ sarebbero utilizzate non più in virtù di licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 68 TULPS ma semplicemente come pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

La nostra Associazione Nazionale si dissocia fermamente da tale pratica e da tali modalità esercizio per i seguenti motivi: L’utilizzo del locale “discoteca” per la sola somministrazione appare un chiaro escamotage per eludere le regole di distanziamento sociale e anti contagio per riaprire comunque le aziende discoteca: appare evidente che il pubblico durante l’attività di spettacolo non starà immobile ma si sentirà legittimato (visto il luogo) a parteciperà alle esecuzioni attraverso forme di ballo spontaneo. Tale pratica avviene normalmente nei pubblici esercizi gestiti da imprenditori scorretti e fino a ieri è stata da noi denunciata e combattuta attraverso la segnalazione alle autorità con centinaia di esposti in tutta Italia.

Le discoteche, rinunciando alla licenza di Pubblico spettacolo e divenendo di fatto dei bar o ristoranti, perderanno la loro autorizzazione amministrativa per l’effettuazione del Pubblico Spettacolo e, conseguentemente, dovranno rispettare gli orari previsti dai vari regolamenti Comunali per il funzionamento dei Pubblici esercizi e delle manifestazioni accessorie agli stessi: orari, che a seconda del Comune di appartenenza e dalle giornate di esecuzione, variano tra le 23,00 e le 01,00. Tale norma è stata forse “dimenticata” dai propositori di questa inedita prassi che tuttavia dovranno adeguarsi e dunque sospendere le esecuzioni musicali dal vivo ad orari prestabiliti che non appartengono al pubblico spettacolo e quindi procedere poi alla sola esecuzione di musica di sottofondo.

L’assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 68 TULPS non ci consentirà più di imporre un prezzo di ingresso o una consumazione obbligatoria o un aumento del prezzo delle consumazioni nei nostri locali, producendo di fatto l’incapacità delle nostre aziende di sostenere i costi derivanti dall’attivazione dei nostri impianti e delle nostre strutture che, certamente, non sono assimilabili a bar o ristoranti ma sono aziende complesse con altissimi costi di gestione.

Durante il periodo di chiusura totale dei negozi, coloro che erano rimasti aperti – vedasi grandi strutture di vendita di prodotti alimentari – erano stati costretti a isolare alcuni reparti (abbigliamento, generi di falegnameria, accessori, cartoleria, etc.) proprio per evitare illecita e sleale concorrenza nei confronti delle attività costrette alla chiusura dai vari DPCM. Quanto oggi accade è un’analoga situazione, per cui coloro che intendano esercitare attività di pubblico spettacolo, mediante la strategia sopra descritta, devono essere fermati in quanto tale attività risulterebbe attualmente preclusa e dunque illegittima e pertanto forme di “abuso autorizzato” non devono e non possono essere consentite.

Assointrattenimento è stata portatrice di proposte chiare e precise che consentirebbero la riapertura in sicurezza dei locali alle quali non è stata data ancora una risposta (allegato1);

Sentiamo il profondo dovere, anche intellettuale, di precisare e motivare la nostra posizione al fine di dissociarci da tale pratica di utilizzo delle discoteche, che a nostro avviso sfocerà in una situazione di dilagante illegalità e ci porrà allo stesso livello di coloro che fino a ieri abbiamo denunciato e contrastato.

Chiediamo invece che le discoteche vengano riaperte nella loro pienezza, nella loro funzione sociale, nell’ambito di regole certe e di precise predeterminate condizioni: i gestori di discoteche non devono essere spinti e costretti ad esercitare attività abusiva a causa dell’inerzia delle istituzioni ma, oggi più che mai, è necessario l’intervento immediato del Governo.

Ciò che non si vuole comprendere è che le conseguenze nefaste di questa inerzia decisionale e disinteresse per un settore che evidentemente è considerato marginale e privo di rilevanza sociale, non sono solo quelle già direttamente subite dalle nostre aziende e dai nostri lavoratori, ma in modo ancor più esponenziale saranno quelle che si produrranno su i principali utenti cui si rivolge la nostra attività. È a rischio la pace sociale, la certezza del diritto, il paese è nel caos: sono in pericolo i nostri 5 milioni di giovani che ogni week end frequentano le discoteche.

Le nostre aziende non producono beni materiali e neppure sono coinvolte in filiere produttive manifatturiere ma offrono divertimento, svago, aggregazione, ovvero emozioni che devono necessariamente intercettare la predisposizione e la propensione emotiva di ogni singolo avventore.

L’“aspetto strategico” del nostro comparto produttivo e quindi profondamente difforme da tutti gli altri settori, dovendo soddisfare i bisogni della parte di popolazione che intende svagarsi in sicurezza e avere una valvola di sfogo dopo un drammatico quanto penoso isolamento. Dovremmo essere quindi considerati dei fidati alleati del Governo anziché un comparto pericoloso da discriminare.

Conseguentemente chiediamo un intervento immediato per disinnescare attività di Pubblico Spettacolo esercitate abusivamente e, se compatibile con le norme anti contagio, l’immediata riapertura dei nostri locali. Solo in questo modo si potrà consentire la sopravvivenza delle nostre aziende, cosi da preservare anche l’esistenza di quei luoghi, preordinati dalla legge, a essere sicuri ed idonei all’aggregazione. I nostri locali non sono un nemico da combattere ma sono il miglior alleato che lo Stato possa avere per la tutela dei nostri giovani e un avamposto di legalità nel mondo della notte e dell’intrattenimento. (15)